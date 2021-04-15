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Корабли США не будут пересекать Черное море - СМИ

Корабли США не будут пересекать Черное море - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Два американских военных корабля должны были войти в Черное море и оставаться там до 5 мая, однако в МИД Турции сообщили об отказе от такого решения. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet, пишет УНН.

Детали

Два американских военных корабля “Дональд Кук” и “Рузвельт” отложили свое движение в сторону Черного моря. Утверждают, что отказ США от ввода кораблей в Черное море может быть шагом доброй воли для уменьшения напряженности. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил Россию вывести свои войска, тогда как московская администрация предупреждала США не действовать провокационно.

Заявляют, что решение США отказаться от решения о передаче военных кораблей в Черное море совпало с телефонным разговором между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным.

Дополнительно

В своем телефонном звонке Байден выразил обеспокоенность военным наращиванием России на украинской границе и попросил его отказаться. Байден также предложил встретиться с Путиным с глазу на глаз в третьей стране в ближайшие месяцы.

Контекст

Соединенные Штаты сообщили Турцию об отправке двух военных кораблей в Черное море две недели назад на фоне роста напряженности в Украине.

Комментируя эти действия, в МИД РФ заявили, что США якобы “осуществляют провокацию”. Отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб.

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