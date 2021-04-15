Росія пішла на посилення ескалації в морі: Україна відреагувала

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“Російська Федерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря”, — заявили у міністерстві.

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Дипломати підкреслили, що вказаний крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права.

“На тлі триваючого нарощування своєї військової присутності вздовж кордону з Україною на суходолі, Росія пішла на посилення ескалації в морі. Вона перекидає військові кораблі з Каспійського моря і посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні, а також, попри відсутність правових підстав, вирішила закрити цю акваторію для військових кораблів інших держав, зокрема України... Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із цими діями Російської Федерації та вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря”, — сказано в заяві МЗС.

Зовнішньополітичне відомство закликає міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою скасування рішення про закриття акваторії та припинення ескалації у Азово-Чорноморському регіоні.

Що було раніше

Напередодні стало відомо, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійських стрільб. Дії Росії відбуваються на тлі заходу в акваторію двох есмінців США Roosevelt і Donald Cook.

В той же час сьогодні ЗМІ повідомили, що два американські військові кораблі мали б увійти у Чорне море і залишатися там до 5 травня, проте у МЗС Туреччини повідомили про відмову від такого рішення.