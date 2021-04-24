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Россия закрывает часть районов Черного моря для иностранных кораблей на полгода

Россия закрывает часть районов Черного моря для иностранных кораблей на полгода

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Россия на полгода приостанавливает право иностранных военных кораблей и других государственных судов на движение в трех районах Черного моря. Об этом говорится в бюллетене управления навигации и океанографии Минобороны, передает УНН.

Цитата

"С 21:00 24 апреля до 21:00 31 октября прекращается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов", - говорится в сообщении.

Детали

Ограничения касаются акватории вдоль южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (около Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от Крыма.

Управление навигации и океанографии уточняет, что эти районы расположены к "внешней границе территориального моря Российской Федерации", Керченский пролив и подход к нему в запретные зоны не попадают.

Добавим

США выразили глубокую обеспокоенность планами России блокировать иностранные морские и государственные суда в частях Черного моря, в частности вблизи оккупированного Крыма и Керченского пролива.

Контекст

В четверг, 23 апреля, Россия заявила, что начала переброску войск от границы с Украиной в "места их постоянной дислокации".

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу.

В Минобороны РФ объясняли передвижения войск учениями и подчеркивали, что оно никому не угрожает. При этом, по оценкам США, концентрация войск на границе стала максимальной с 2014 года.

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