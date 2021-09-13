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Россия по 15-30 часов держит суда, идущие в украинские порты Азовского моря - исследование

Киев  •  УНН

 • 36432 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В июле-августе 2021 года средняя продолжительность искусственного удержания со стороны России судов, следующих в украинские порты Азовского моря, составила 31,2 и 15,3 часа. Об этом говорится в совместном исследовании Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews, передает УНН.

Детали

Так, согласно результатам проведенного исследования, по июле 2021 года средняя продолжительность искусственного удержания со стороны РФ судов, идущих в украинские порты Азовского моря - Мариуполь, Бердянск, составляла 31,2 часа.

При этом в среднем показатель 2020 года составлял 23,5 часов; в апреле 2021 года - 20,9, в мае - 15,4, в июне - 13,5.

За август 2021 года средняя продолжительность искусственного удержания со стороны РФ судов, идущих в украинские порты Азовского моря - Мариуполь, Бердянск, составляла 15,3 часа.

За июль 2021 года средняя продолжительность искусственного содержания с российской стороны перед Керченским проливом судов, идущих из Мариуполя, Бердянска с экспортными грузами составляла 28 часов. За август средняя продолжительность искусственного удержания со стороны РФ перед Керченским проливом судов, идущих из Мариуполя, Бердянска с экспортными грузами составляла 30,7 часа.

Отмечается, что в среднем 2020 года показатель составлял 29,6 ч.; в апреле 2021 года - 70, в мае - 28,3, в июне - 21,7.

Также начиная с 22 октября 2018 года и далее по август 2021 года задержаний судов посреди Азовского моря во время движения к и из Бердянска и Мариуполя не было вовсе - в результате сопровождению судов катерами ВМСУ, говорится в исследовании.

Как указывает руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, нормальное значение этого показателя к середине 2018 года составляло 5-7 часов.

Добавим

Россия 24 апреля запретила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Ограничения продлятся до 31 октября. О закрытии этих участков акватории Черного моря с 24 апреля Минобороны РФ объявило еще 16 апреля.

Такие действия Москвы обеспокоили Вашингтон. В Пентагоне этот шаг российской власти назвали попыткой дестабилизации ситуации в Украине.

Евросоюз также призвал Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Черного моря в районе Крыма и ограничения доступа в воздушное пространство.

Свой протест из-за шагов России выразило еще 15 апреля Министерство иностранных дел Украины.

"Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой нарушения норм и принципов международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - заявил МИД Украины.

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