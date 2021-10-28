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Росія не може сформулювати, як вона розуміє Мінські домовленості - Україна у ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі вважає, що розраховувати на серйозне просування в обговоренні політичної частини на засіданнях ТКГ складно, оскільки російська сторона уникає викладення свого розуміння Мінських домовленостей. Про це йшлося під час засідання, яке відбулося вчора, про що повідомили в українській делегації, пише УНН.

Росія не може сформулювати, як вона розуміє Мінські домовленості - Україна у ТКГ

Цитата:

“Російська сторона так і не змогла сформулювати, як вона розуміє Мінські домовленості. Українська делегація ще раз підкреслила, що основою врегулювання є виконання рішень лідерів держав Нормандського формату, а також весь пакет Мінських домовленостей. І поки російські представники не зможуть визначити — між ким укладені ці документи, розраховувати на серйозне просування в обговоренні політичної частини складно”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Відзначається, що під час вчорашнього засідання розглянули низку питань. Зокрема, безпеки — згідно з доповіддю глави СММ ОБСЄ почастішали випадки перешкоджання діяльності місії з боку російських збройних формувань. Серед них: обмеження свободи пересування, спроби радіопридушення каналів управління спостережних БПЛА СММ ОБСЄ та інші.

Так, з 27.07.2020 (дати встановлення додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню), як вказано, зафіксовано 744 випадки обмеження діяльності СММ ОБСЄ: 668 на непідконтрольній території, 71 — на контрольованій урядом України території та п’ять - у сірій зоні.

“Українська делегація вважає, що системні обмеження діяльності ОБСЄ з боку окупаційної адміністрації не лише грубо порушують головні принципи мирного врегулювання, але і свідчать про небажання російської сторони виконувати безпекову частину домовленостей у Нормандському та Мінському форматі”, — повідомляють в українській делегації у ТКГ.

У гуманітарній частині — російська сторона, як зазначається, продовжує лінію на обмеження перетину громадянами, що живуть на тимчасово окупованих територіях, попри численні заклики української сторони дозволити громадянам, що мешкають на окупованих територіях, отримати допомогу з боку України (пенсії та соцвиплати).

У ході засідання гуманітарної підгрупи, за повідомленням, було висунуто пропозицію повернути уряду України в односторонньому порядку трьох жінок, утримуваних у зв’язку з конфліктом на непідконтрольній території. Проте російські представники цю ідею не підтримали.

Також, як вказано, російську делегацію не зацікавила доля раніше затриманого громадянина А.Косяка: обговорювати її вони не висловили бажання.

У соціально-економічній та екологічній частині — учасники підгрупи з соціальних та економічних питань продовжували обговорювати поточні питання водопостачання та мобільного зв’язку.

Окрему увагу було приділено необхідності скасування обмежень для жителів непідконтрольних територій для перетину лінії розмежування з НТКУ для відвідання КПВВ “Станиця Луганська”.

Також погодили розглянути можливість продовження платіжних карток “Ощадбанк” для виплати пенсій через погіршення епідемічного стану з COVID-19.

Наступне засідання заплановане на 10 листопада.

Нагадаємо

Раніше російська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 29 вересня запропонувала нові принципи ухвалення рішень, які не знайшли розуміння ні в української делегації, ні у представників ОБСЄ.

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