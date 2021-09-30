Засідання ТКГ: українська сторона вказала на "дивну поведінку" російської делегації

Цитата:

"Вчора відбулось чергове засідання ТКГ в режимі відеоконфреренції... Цього разу російська делегація повелася дещо дивно. Зокрема, російські представники висунули пропозиції щодо "…загального голосування" за окремими власними ініціативами, "…голосування за замовчуванням" і тому подібні речі, які протирічать практиці перемовин та порушують принципи прийняття рішень в ОБСЄ, які передбачають прийняття усіх рішень виключно консенсусом", - повідомили у ТКГ.

Деталі

За повідомленням української сторони, "ці спроби нав’язати свої пропозиції за межами порядку денного не знайшли розуміння ані в української делегації, ані у представників ОБСЄ".

Також повідомляється, які теми обговорили на вчорашньому засіданні підгрупи:



Питання безпеки: дотримання режиму припинення вогню. Українська сторона надіслала ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.



Питання політичної частини: сторони зосередилися на роботі щодо порядку денного. Українська делегація ще раз підкреслила, що основою врегулювання є виконання рішень лідерів держав Нормандського формату, зокрема - Паризького саміту.



Питання соціально-економічної та екологічної частини: обговорювались питання водозабезпечення по обидві сторони лінії розмежування, організації візиту інспекторів МАГАТЕ на непідконтрольні території. Також сторони продовжують визначати можливі шляхи використання діджитал-інстурментів для виплати пенсій маломобільним громадянам України на непідконтрольній території.



Українська делегація у ТКГ також продовжувала наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом.

Наступне засідання заплановане на 13 жовтня.

Доповнення

На вчорашньому засіданні, після численних спроб Росії зірвати роботу гуманітарної підгрупи, вона відновила свою роботу.