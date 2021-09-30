У ТКГ відновила роботу Гуманітарна підгрупа - засідання відбулося вчора

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Під час засідання сторони привітали розблокування роботи гуманітарної підгрупи.

“Вагому роль зіграло надання Українською стороною гарантій безпеки для розблокування роботи КПВВ з російської сторони”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, українська делегація знову закликала прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб.

Як підкреслив заступник глави української делегації в Трьохсторонній контактній Олексій Резніков, розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій врешті дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Наступне засідання заплановане на 13 жовтня.

Нагадаємо

26 серпня Росія спробувала ввести засуджену в Україні за тероризм представницю “ДНР” Майю Пирогову в якості консультанта ТКГ.



Реакція української сторони

“Наша підгрупа повідомила про те, що не знаходить для себе за можливе спілкуватись із людиною, яку в Україні засудили за тероризм і по якій є вирок суду. Вони (російська сторона — ред.) знали про цю реакцію, і це ми розцінюємо як свідоме блокування роботи гуманітарної підгрупи. Мабуть тому, що прийшла черга обмінюватись списками утримуваних і робити реальні кроки для відкриття КПВВ”, — повідомляв УНН тоді радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.