Українська сторона про засідання ТКГ: Росія свідомо намагається заблокувати обмін полоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Росія свідомо блокує обмін полоненими та вкотре спробувала ввести засуджену в Україні за тероризм представницю "ДНР" Майю Пирогову в якості консультанта ТКГ. Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі на офіційній сторінці у Facebook за результатами засідання, передає УНН.
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“Слід зазначити, що відновлення роботи політичної підгрупи стало можливим після того, як її відеоконфреренцію покинула громадянка України Майя Юр’ївна Пирогова, засуджена в Україні за тероризм. На жаль, російська делегація спробувала перевести цю „експертку“ з невизначеним статусом в якості консультанта до Гуманітарної підгрупи ТКГ, що наша делегація розцінила як свідоме намагання заблокувати вже обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій”, — повідомили в українській делегації.
Деталі
Зокрема, у ТКГ повідомили, що Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів та суворого дотримання режиму припинення вогню. Наступне засідання заплановане на 15 вересня.
Доповнення
Сьогодні, 26 серпня, відновила роботу Тристороння контактна група, а саме загальне засідання на рівні глав делегацій.
Напередодні Росія вирішила долучити до ТКГ українку, яка була засуджена за тероризм.