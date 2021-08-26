Українська сторона про засідання ТКГ: Росія свідомо намагається заблокувати обмін полоненими

Цитата

“Слід зазначити, що відновлення роботи політичної підгрупи стало можливим після того, як її відеоконфреренцію покинула громадянка України Майя Юр’ївна Пирогова, засуджена в Україні за тероризм. На жаль, російська делегація спробувала перевести цю „експертку“ з невизначеним статусом в якості консультанта до Гуманітарної підгрупи ТКГ, що наша делегація розцінила як свідоме намагання заблокувати вже обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій”, — повідомили в українській делегації.

Деталі

Зокрема, у ТКГ повідомили, що Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів та суворого дотримання режиму припинення вогню. Наступне засідання заплановане на 15 вересня.

Доповнення

Сьогодні, 26 серпня, відновила роботу Тристороння контактна група, а саме загальне засідання на рівні глав делегацій.

Напередодні Росія вирішила долучити до ТКГ українку, яка була засуджена за тероризм.