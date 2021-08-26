Сьогодні відбудеться загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні, 26 серпня, відновлюється робота Тристоронньої контактної групи, а саме загальне засідання на рівні глав делегацій. Про це ТКГ повідомила в Telegram, передає УНН.
Контекст
Напередодні, 25 серпня, після нетривалої перерви відновила роботу Тристороння контактна група, тоді відбувалось засідання у підгрупах.
На порядку денному:
— імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту:
— забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;
— політичні аспекти в зв’язку з імплементацією Мінських угод,
— заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,
— економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв’язків через лінію дотику, тощо.
Нагадаємо
Напередодні Росія вирішила долучити до ТКГ українку, яка була засуджена за тероризм.