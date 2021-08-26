Сьогодні відбудеться загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій

Контекст

Напередодні, 25 серпня, після нетривалої перерви відновила роботу Тристороння контактна група, тоді відбувалось засідання у підгрупах.

На порядку денному:

— імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту:

— забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;

— політичні аспекти в зв’язку з імплементацією Мінських угод,

— заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,

— економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв’язків через лінію дотику, тощо.

Нагадаємо

Напередодні Росія вирішила долучити до ТКГ українку, яка була засуджена за тероризм.