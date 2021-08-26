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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 106143 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 122233 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 126117 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 184735 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 138106 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 130665 просмотра

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Актуальное
Сегодня состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций

Сегодня состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций

Киев  •  УНН

 • 20435 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня, 26 августа, восстанавливается работа Трехсторонней контактной группы, а именно общее заседание на уровне глав делегаций. Об этом ТКГ сообщила в Telegram, передает УНН.

Контекст

Накануне, 25 августа, после непродолжительного перерыва возобновила работу Трехсторонняя контактная группа, тогда происходило заседание в подгруппах.

На повестке дня:

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита:
- обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
- политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,
- мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
- экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, и тому подобное.

Напомним

Накануне Россия решила приобщить к ТКГ украинку, которая была осуждена за терроризм.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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