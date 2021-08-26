Сегодня состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня, 26 августа, восстанавливается работа Трехсторонней контактной группы, а именно общее заседание на уровне глав делегаций. Об этом ТКГ сообщила в Telegram, передает УНН.
Контекст
Накануне, 25 августа, после непродолжительного перерыва возобновила работу Трехсторонняя контактная группа, тогда происходило заседание в подгруппах.
На повестке дня:
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита:
- обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
- политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,
- мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
- экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, и тому подобное.
Напомним
Накануне Россия решила приобщить к ТКГ украинку, которая была осуждена за терроризм.