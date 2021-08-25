Росія вирішила долучити до ТКГ українку, яка була засуджена за тероризм
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російська делегація свідомо зриває роботу Гуманітарної підгрупи ТКГ і вирішила залучити до нього громадянку України, яка була засуджена за тероризм. Про це Українська делегація у ТКГ повідомила в Facebook.
Деталі
У ТКГ наголосили, що вони не проводять консультації з особами, засудженими за тероризм і закликали російських представників повернутися до запланованих тристоронніх консультацій.
“У такий спосіб російська делегація намагається перекласти свою безпосередню та одноосібну відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, як-от обмін особами, що утримуються у зв’язку із конфліктом, розблокування роботи КПВВ з російської сторони тощо. Українська делегація зазначає — ці спроби є марними”, — додали у ТКГ.
Доповнення
24 серпня стало відомо, що сьогодні, після нетривалої перерви відновлюється робота Тристоронньої контактної групи.
Зустрічі планували у режимі відеоконференцій за наступним графіком: 25 серпня — засідання у підгрупах, 26 серпня — загальне засідання на рівні глав делегацій.