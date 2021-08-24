Завтра ТКГ відновить роботу після канікул: що на порядку денному
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Завтра, 25 серпня, після нетривалої перерви відновлюється робота Тристоронньої контактної групи. Про це ТКГ повідомила в Telegram, передає УНН.
Деталі
Зустрічі заплановані у режимі відеоконференцій за наступним графіком: 25 серпня — засідання у підгрупах, 26 серпня — загальне засідання на рівні глав делегацій.
На порядку денному:
— імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту:
— забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;
— політичні аспекти в зв’язку з імплементацією Мінських угод,
— заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,
— економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв’язків через лінію дотику, тощо.
Доповнення
Україна не виключає повернення до "очного" формату зустрічей ТКГ у Мінську.
Контекст
Раніше делегат України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив, що представник президента РФ в ТКГ Борис Гризлов на зустрічі ТКГ в липні запропонував провести наступне засідання в очному режимі в Мінську.
Сам Гризлов підтвердив свою позицію російським ЗМІ.
“У кінці серпня заплановано чергове засідання контактної групи. На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Настав час повернутися в очний режим роботи. Всі можливості для цього є”, — сказав він.
Гризлов також заявив, що пропозиція Росії про повернення переговорів контактної групи по Донбасу в очний формат “отримала підтримку представників Донбасу і координатора контактної групи від ОБСЄ”.