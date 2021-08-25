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Россия решила приобщить к ТКГ украинку, которая была осуждена за терроризм

Россия решила приобщить к ТКГ украинку, которая была осуждена за терроризм

Киев  •  УНН

 • 34632 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Российская делегация сознательно срывает работу Гуманитарного подгруппы ТКГ и решила привлечь к нему гражданку Украины, которая была осуждена за терроризм. Об этом Украинская делегация в ТКГ сообщила в Facebook.

Детали

В ТКГ отметили, что они не проводят консультации с лицами, осужденными за терроризм и призвали российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

“Таким образом российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например обмен лицами, содержащихся в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны и тому подобное. Украинская делегация отмечает — эти попытки напрасны”, — добавили в ТКГ.

Дополнение

24 августа стало известно, что сегодня, после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы.

Встречи планировали в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа — заседание в подгруппах, 26 августа — общее заседание на уровне глав делегаций.

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