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Заседание ТКГ: украинская сторона указала на "странное поведение" российской делегации

Заседание ТКГ: украинская сторона указала на "странное поведение" российской делегации

Киев  •  УНН

 • 35611 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Российская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 29 сентября предложила новые принципы принятия решений, которые не нашли понимания ни у украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ. Об этом украинская сторона ТКГ сообщила в Telegram-канале сегодня, пишет УНН.

Цитата:

"Вчера состоялось очередное заседание ТКГ в режиме видеоконфреренции... На этот раз российская делегация повела себя несколько странно. В частности, российские представители выдвинули предложения по "...общему голосованию" за отдельные собственные инициативы "...голосования по умолчанию" и тому подобные вещи, которые противоречат практике переговоров и нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ, предусматривающие принятие всех решений исключительно консенсусом", - сообщили в ТКГ.

Детали

По сообщению украинской стороны, "эти попытки навязать свои предложения за рамками повестки дня не нашли понимания ни у украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ".

Также сообщается, какие темы обсудили на вчерашнем заседании подгруппы:

  • Вопросы безопасности: соблюдение режима прекращения огня. Украинская сторона направила ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.
  • Вопрос политической части: стороны сосредоточились на работе по повестке дня. Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой урегулирования является выполнение решений лидеров государств Нормандского формата, в частности - Парижского саммита.
  • Вопросы социально-экономической и экологической части: обсуждались вопросы водоснабжения по обе стороны линии разграничения, организации визита инспекторов МАГАТЭ на неподконтрольные территории. Также стороны продолжают определять возможные пути использования диджитал-инструментов для выплаты пенсий маломобильным гражданам Украины на неподконтрольной территории.

Украинская делегация в ТКГ также продолжала настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

Следующее заседание запланировано на 13 октября.

Дополнение

На вчерашнем заседании, после многочисленных попыток России сорвать работу гуманитарной подгруппы, она возобновила свою работу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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