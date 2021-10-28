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Россия не может сформулировать, как она понимает Минские договоренности - Украина в ТКГ

Киев • УНН

 • 20295 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе считает, что рассчитывать на серьезное продвижение в обсуждении политической части на заседаниях ТКГ сложно, поскольку российская сторона избегает изложения своего понимания Минских договоренностей. Об этом шла речь во время заседания, которое состоялось вчера, о чем сообщили в украинской делегации, пишет УНН.

Россия не может сформулировать, как она понимает Минские договоренности - Украина в ТКГ

Цитата:

"Российская сторона так и не смогла сформулировать, как она понимает Минские договоренности. Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой урегулирования является выполнение решений лидеров государств Нормандского формата, а также весь пакет Минских договоренностей. И пока российские представители не смогут определить – между кем заключены эти документы, рассчитывать на серьезное продвижение в обсуждении политической части сложно”, – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в ходе вчерашнего заседания был рассмотрен ряд вопросов. В частности, безопасности – согласно докладу главы СММ ОБСЕ, участились случаи препятствования деятельности миссии со стороны российских вооруженных формирований. Среди них: ограничение свободы передвижения, попытки радиоподавления каналов управления наблюдательных БПЛА СММ ОБСЕ и другие.

Так, с 27.07.2020 (дата установление дополнительных мер по усилению режима прекращения огня), как указано, зафиксировано 744 случая ограничения деятельности СММ ОБСЕ: 668 на неподконтрольной территории, 71 - на контролируемой правительством Украины территории и пять - в серой зоне.

"Украинская делегация считает, что системные ограничения деятельности ОБСЕ со стороны оккупационной администрации не только грубо нарушают главные принципы мирного урегулирования, но и свидетельствуют о нежелании российской стороны выполнять часть договоренностей по безопасности в Нормандском и Минском формате", - сообщают в украинской делегации в ТКГ.

В гуманитарной части — российская сторона, как отмечается, продолжает линию на ограничение пересечения гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях, несмотря на многочисленные призывы украинской стороны разрешить гражданам, проживающим на оккупированных территориях, получить помощь со стороны Украины (пенсии и соцвыплаты).

В ходе заседания гуманитарной подгруппы, по сообщению, было выдвинуто предложение вернуть правительству Украины в одностороннем порядке трех женщин, содержащихся в связи с конфликтом на неподконтрольной территории. Однако российские представители эту идею не поддержали.

Также, как отмечено, российскую делегацию не заинтересовала судьба ранее задержанного гражданина А.Косяка: обсуждать ее они не выразили желания.

В социально-экономической и экологической части участники подгруппы по социальным и экономическим вопросам продолжали обсуждать текущие вопросы водоснабжения и мобильной связи.

Отдельное внимание было уделено необходимости упразднения ограничений для жителей неподконтрольных территорий для пересечения линии разграничения с "НТКУ" для посещения КПВВ "Станица Луганская".

Также согласовали рассмотреть возможность продления платежных карт "Ощадбанка" для выплаты пенсий из-за ухудшения эпидемического состояния с COVID-19.

Следующее заседание запланировано на 10 ноября.

Напомним

Российская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 29 сентября предложила новые принципы принятия решений, не нашедших понимания ни у украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ.

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