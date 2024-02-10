російський нафтовий танкер NS Leader різко змінив маршрут під впливом санкцій США
Київ • УНН
російський нафтовий танкер швидко розвернувся біля берегів Португалії після того, як потрапив під санкції США.
російський нафтовий танкер швидко здійснив розворот уздовж берегів Португалії після того, як потрапив під санкції Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Нафтовий танкер рф NS Leader швидко змінив свій маршрут після того, як став об'єктом санкцій Сполучених Штатів.
За інформацією, судно, яке планувало прибути до порту Приморськ на Балтійському морі, миттєво зменшило швидкість вдвічі, розвернулося біля узбережжя Португалії та змінило свій пункт призначення на "для замовлень".
Додамо
Попередньо, 2 місяці тому, подібний маневр виконало інше судно "Віктор Бакаєв" через потрапляння під санкції, відмовившись від рейсу до іншого нафтового терміналу. Наразі це судно залишається на якорі в Чорному морі і не перевозить жодного вантажу.
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