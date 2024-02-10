российский нефтяной танкер NS Leader резко изменил маршрут под влиянием санкций США

российский нефтяной танкер быстро совершил разворот вдоль берегов Португалии после того, как попал под санкции Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Нефтяной танкер NS Leader быстро изменил свой маршрут после того, как стал объектом санкций Соединенных Штатов.

По информации, судно, которое планировало прибыть в порт Приморск на Балтийском море, мгновенно уменьшило скорость вдвое, развернулось у побережья Португалии и изменило свой пункт назначения на "для заказов".

Добавим

Предварительно, 2 месяца назад, подобный маневр выполнило другое судно "Виктор Бакаев" из-за попадания под санкции, отказавшись от рейса к другому нефтяному терминалу. Сейчас это судно остается на якоре в Черном море и не перевозит никакого груза.

Большой российский десантный корабль замечен в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму