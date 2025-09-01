$41.320.06
Ексклюзив
11:39 • 792 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
10:13 • 2416 перегляди
Зірвано посадку літака з президентом Єврокомісії, підозрюється втручання рф - Financial Times
Ексклюзив
09:15 • 40392 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 33518 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 59083 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 68456 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 64643 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 55404 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 30548 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 23330 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
російські війська захопили Комишуваху Волноваського району Донеччини - DeepState

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Російські війська окупували селище Комишуваха на Донеччині. Також загарбники просунулися біля Маліївки на Дніпропетровщині та Новоукраїнки на Донеччині.

російські війська захопили Комишуваху Волноваського району Донеччини - DeepState

російські війська окупували селище Комишуваха Волноваського району Донецької області, що знаходиться неподалік адмінкордонів з Дніпропетровською і Запорізькою областями. Про це повідомляє УНН з посиланням на OSINT-проект DeepState.

Деталі

Також аналітики повідомляють, що росіяни просунулися біля Маліївки на Дніпропетровщині та Новоукраїнки на Донеччині.

Наразі Генеральний штаб Збройних сил України жодним чином не коментує ситуацію.

Додатково

До війни у даному селищі проживало понад 100 чоловік. Воно розташоване на лівому березі річки Ворона. Відстань до нині вже окупованої Великої Новосілки становить близько 28 кілометрів.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що впродовж минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. Також окупанти завдали один ракетний і 67 авіаційних ударів.

Також УНН повідомляв, що російський генштаб не приховує мети захоплення не лише сходу, а й півдня України. На карті, представленій валерієм герасимовим, Миколаївська та Одеська області позначені як "територія росії".

Євген Устименко

Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Миколаївська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна