російські війська захопили Комишуваху Волноваського району Донеччини - DeepState

російські війська окупували селище Комишуваха Волноваського району Донецької області, що знаходиться неподалік адмінкордонів з Дніпропетровською і Запорізькою областями. Про це повідомляє УНН з посиланням на OSINT-проект DeepState.

Деталі

Також аналітики повідомляють, що росіяни просунулися біля Маліївки на Дніпропетровщині та Новоукраїнки на Донеччині.

Наразі Генеральний штаб Збройних сил України жодним чином не коментує ситуацію.

Додатково

До війни у даному селищі проживало понад 100 чоловік. Воно розташоване на лівому березі річки Ворона. Відстань до нині вже окупованої Великої Новосілки становить близько 28 кілометрів.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що впродовж минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. Також окупанти завдали один ракетний і 67 авіаційних ударів.

Також УНН повідомляв, що російський генштаб не приховує мети захоплення не лише сходу, а й півдня України. На карті, представленій валерієм герасимовим, Миколаївська та Одеська області позначені як "територія росії".