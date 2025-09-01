$41.320.06
Эксклюзив
11:39 • 812 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
10:13 • 2422 просмотра
Посадка самолета с президентом Еврокомиссии сорвана, подозревается вмешательство РФ - Financial Times
Эксклюзив
09:15 • 40447 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 33554 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 59153 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 68523 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 64705 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 55450 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 30560 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 23334 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
российские войска захватили Камышеваху Волновахского района Донецкой области - DeepState

Киев • УНН

 • 60 просмотра

российские войска оккупировали поселок Камышеваха в Донецкой области. Также захватчики продвинулись возле Малиевки в Днепропетровской области и Новоукраинки в Донецкой области.

российские войска захватили Камышеваху Волновахского района Донецкой области - DeepState

российские войска оккупировали поселок Камышеваха Волновахского района Донецкой области, который находится недалеко от административных границ с Днепропетровской и Запорожской областями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-проект DeepState.

Детали

Также аналитики сообщают, что россияне продвинулись возле Малиевки на Днепропетровщине и Новоукраинки на Донетчине.

В настоящее время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины никак не комментирует ситуацию.

Дополнительно

До войны в данном поселке проживало более 100 человек. Он расположен на левом берегу реки Ворона. Расстояние до ныне уже оккупированной Великой Новоселки составляет около 28 километров.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки зафиксировано 190 боевых столкновений. Также оккупанты нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов.

Также УНН сообщал, что российский генштаб не скрывает цели захвата не только востока, но и юга Украины. На карте, представленной валерием герасимовым, Николаевская и Одесская области обозначены как "территория россии".

Евгений Устименко

