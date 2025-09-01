российские войска оккупировали поселок Камышеваха Волновахского района Донецкой области, который находится недалеко от административных границ с Днепропетровской и Запорожской областями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-проект DeepState.

Детали

Также аналитики сообщают, что россияне продвинулись возле Малиевки на Днепропетровщине и Новоукраинки на Донетчине.

В настоящее время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины никак не комментирует ситуацию.

Дополнительно

До войны в данном поселке проживало более 100 человек. Он расположен на левом берегу реки Ворона. Расстояние до ныне уже оккупированной Великой Новоселки составляет около 28 километров.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки зафиксировано 190 боевых столкновений. Также оккупанты нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов.

Также УНН сообщал, что российский генштаб не скрывает цели захвата не только востока, но и юга Украины. На карте, представленной валерием герасимовым, Николаевская и Одесская области обозначены как "территория россии".