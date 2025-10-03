російські війська обстріляли ферму на Харківщині: загинуло 13 тисяч свиней
Київ • УНН
Російські війська атакували сільськогосподарське підприємство у Нововодолазькій громаді Харківської області. Внаслідок обстрілу загинуло близько 13 тисяч свиней, постраждав один працівник.
Російські війська завдали удару по сільськогосподарському підприємству у Нововодолазькій громаді Харківської області. Унаслідок атаки загинули близько 13 тисяч свиней. Також поранення отримав один із працівників підприємства. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Близько 13 тисяч свиней загинули в результаті російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству у Нововодолазькій громаді. Виникла масштабна пожежа: горіли 8 будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства
У ДСНС зазначали, що до ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.
