російські війська обстріляли ферму на Харківщині: загинуло 13 тисяч свиней

Російські війська завдали удару по сільськогосподарському підприємству у Нововодолазькій громаді Харківської області. Унаслідок атаки загинули близько 13 тисяч свиней. Також поранення отримав один із працівників підприємства. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Близько 13 тисяч свиней загинули в результаті російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству у Нововодолазькій громаді. Виникла масштабна пожежа: горіли 8 будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначали, що до ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо

В ніч на 7 вересня росія масовано атакувала Київщину дронами, пошкодивши приватні будинки та складські приміщення в трьох районах. 18-річна дівчина отримала поранення ноги, а у Фастівському районі загинуло 7 коней.