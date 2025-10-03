российские войска обстреляли ферму в Харьковской области: погибло 13 тысяч свиней
Киев • УНН
Российские войска атаковали сельскохозяйственное предприятие в Нововодолажской общине Харьковской области. В результате обстрела погибло около 13 тысяч свиней, пострадал один работник.
Российские войска нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию в Нововодолажской общине Харьковской области. В результате атаки погибли около 13 тысяч свиней. Также ранения получил один из работников предприятия. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Около 13 тысяч свиней погибли в результате российской атаки БпЛА по сельхозпредприятию в Нововодолажской общине. Возник масштабный пожар: горели 8 зданий для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв. м. Пострадал сотрудник предприятия
В ГСЧС отмечали, что к ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники и офицер-спасатель общины.
