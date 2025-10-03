российские войска обстреляли ферму в Харьковской области: погибло 13 тысяч свиней

Российские войска нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию в Нововодолажской общине Харьковской области. В результате атаки погибли около 13 тысяч свиней. Также ранения получил один из работников предприятия. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Около 13 тысяч свиней погибли в результате российской атаки БпЛА по сельхозпредприятию в Нововодолажской общине. Возник масштабный пожар: горели 8 зданий для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв. м. Пострадал сотрудник предприятия