Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 15558 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 18167 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 20319 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
24 вересня, 11:04 • 33976 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 18323 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 34153 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18202 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18427 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15302 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Російські нафтові порти Чорного моря призупинили завантаження після сповіщень про дрони - ЗМІ

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Два ключові нафтові порти на чорноморському узбережжі росії призупинили завантаження танкерів після нічних попереджень про атаки безпілотників. Зупинки стосуються терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму та нафтобази "Шесхаріс", розташованих неподалік Новоросійська.

Російські нафтові порти Чорного моря призупинили завантаження після сповіщень про дрони - ЗМІ

Два ключові нафтові порти на чорноморському узбережжі росії призупинили завантаження танкерів після нічних попереджень про атаки безпілотників, що стало черговою ознакою того, як Україна порушує роботу енергетичної інфраструктури своїх супротивників, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Видання зауважує, що зупинки, які мають тимчасовий та запобіжний характер, стосуються терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму та нафтобази "Шесхаріс", розташованих неподалік Новоросійська. Зупинку КТК було підтверджено представником оператора, який заявив, що подібні зупинки є штатними за наявності попереджень. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що "Шесхаріс" також припинила роботу.

У середу в Новоросійську було чути сирени, оскільки місцева влада попереджала про неминучі атаки безпілотників і безпілотних катерів, повідомляє Telegram-канал мера міста. Офіс КТК у портовому місті отримав пошкодження.

новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі24.09.25, 14:17 • 20319 переглядiв

Додамо

За даними Bloomberg, водночас "Шесхаріс" та КТК експортують на світові ринки понад 2 мільйони барелів російської та казахської нафти на добу, що робить їх ключовими ланками світового ланцюжка постачання нафти. Обсяг постачання сирої нафти морем становить близько 40 мільйонів барелів на добу.

З початку серпня Україна різко посилила атаки на російські нафтові активи, що спонукало кремль заборонити експорт бензину та розглянути можливість обмеження постачання дизельного палива. Ці атаки були спрямовані головним чином на нафтопереробні заводи, але цілями також стали порти та насосні станції.

Міністерство енергетики Казахстану заявило, що нафта продовжує надходити до системи КТК, що є ще одним свідченням того, що зупинка, як очікується, буде тимчасовою.

росія робила ставку на паливну кризу в Україні, але дефіцит бензину зараз у неї - Зеленський15.09.25, 19:49 • 3099 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Bloomberg
Україна
Казахстан