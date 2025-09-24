Російські нафтові порти Чорного моря призупинили завантаження після сповіщень про дрони - ЗМІ

Два ключові нафтові порти на чорноморському узбережжі росії призупинили завантаження танкерів після нічних попереджень про атаки безпілотників, що стало черговою ознакою того, як Україна порушує роботу енергетичної інфраструктури своїх супротивників, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Видання зауважує, що зупинки, які мають тимчасовий та запобіжний характер, стосуються терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму та нафтобази "Шесхаріс", розташованих неподалік Новоросійська. Зупинку КТК було підтверджено представником оператора, який заявив, що подібні зупинки є штатними за наявності попереджень. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що "Шесхаріс" також припинила роботу.

У середу в Новоросійську було чути сирени, оскільки місцева влада попереджала про неминучі атаки безпілотників і безпілотних катерів, повідомляє Telegram-канал мера міста. Офіс КТК у портовому місті отримав пошкодження.

новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі

Додамо

За даними Bloomberg, водночас "Шесхаріс" та КТК експортують на світові ринки понад 2 мільйони барелів російської та казахської нафти на добу, що робить їх ключовими ланками світового ланцюжка постачання нафти. Обсяг постачання сирої нафти морем становить близько 40 мільйонів барелів на добу.

З початку серпня Україна різко посилила атаки на російські нафтові активи, що спонукало кремль заборонити експорт бензину та розглянути можливість обмеження постачання дизельного палива. Ці атаки були спрямовані головним чином на нафтопереробні заводи, але цілями також стали порти та насосні станції.

Міністерство енергетики Казахстану заявило, що нафта продовжує надходити до системи КТК, що є ще одним свідченням того, що зупинка, як очікується, буде тимчасовою.

росія робила ставку на паливну кризу в Україні, але дефіцит бензину зараз у неї - Зеленський