14:27 • 9910 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 16632 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 18748 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 20872 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 34809 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 18477 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 34565 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18272 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18490 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 15353 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Российские нефтяные порты Черного моря приостановили загрузку после сообщений о дронах - СМИ

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Два ключевых нефтяных порта на черноморском побережье россии приостановили загрузку танкеров после ночных предупреждений об атаках беспилотников. Остановки касаются терминала Каспийского трубопроводного консорциума и нефтебазы "Шесхарис", расположенных неподалеку от Новороссийска.

Российские нефтяные порты Черного моря приостановили загрузку после сообщений о дронах - СМИ

Два ключевых нефтяных порта на черноморском побережье россии приостановили загрузку танкеров после ночных предупреждений об атаках беспилотников, что стало очередным признаком того, как Украина нарушает работу энергетической инфраструктуры своих противников, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Издание отмечает, что остановки, носящие временный и предупредительный характер, касаются терминала Каспийского трубопроводного консорциума и нефтебазы "Шесхарис", расположенных неподалеку от Новороссийска. Остановка КТК была подтверждена представителем оператора, который заявил, что подобные остановки являются штатными при наличии предупреждений. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что "Шесхарис" также прекратила работу.

В среду в Новороссийске были слышны сирены, поскольку местные власти предупреждали о неминуемых атаках беспилотников и беспилотных катеров, сообщает Telegram-канал мэра города. Офис КТК в портовом городе получил повреждения.

новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали24.09.25, 14:17 • 20871 просмотр

Добавим

По данным Bloomberg, одновременно "Шесхарис" и КТК экспортируют на мировые рынки более 2 миллионов баррелей российской и казахской нефти в сутки, что делает их ключевыми звеньями мировой цепочки поставок нефти. Объем поставок сырой нефти по морю составляет около 40 миллионов баррелей в сутки.

С начала августа Украина резко усилила атаки на российские нефтяные активы, что побудило Кремль запретить экспорт бензина и рассмотреть возможность ограничения поставок дизельного топлива. Эти атаки были направлены главным образом на нефтеперерабатывающие заводы, но целями также стали порты и насосные станции.

Министерство энергетики Казахстана заявило, что нефть продолжает поступать в систему КТК, что является еще одним свидетельством того, что остановка, как ожидается, будет временной.

россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но дефицит бензина сейчас у нее - Зеленский15.09.25, 19:49 • 3101 просмотр

Антонина Туманова

Новости Мира
Bloomberg L.P.
Украина
Казахстан