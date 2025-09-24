Российские нефтяные порты Черного моря приостановили загрузку после сообщений о дронах - СМИ

Два ключевых нефтяных порта на черноморском побережье россии приостановили загрузку танкеров после ночных предупреждений об атаках беспилотников, что стало очередным признаком того, как Украина нарушает работу энергетической инфраструктуры своих противников, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Издание отмечает, что остановки, носящие временный и предупредительный характер, касаются терминала Каспийского трубопроводного консорциума и нефтебазы "Шесхарис", расположенных неподалеку от Новороссийска. Остановка КТК была подтверждена представителем оператора, который заявил, что подобные остановки являются штатными при наличии предупреждений. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что "Шесхарис" также прекратила работу.

В среду в Новороссийске были слышны сирены, поскольку местные власти предупреждали о неминуемых атаках беспилотников и беспилотных катеров, сообщает Telegram-канал мэра города. Офис КТК в портовом городе получил повреждения.

новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали

Добавим

По данным Bloomberg, одновременно "Шесхарис" и КТК экспортируют на мировые рынки более 2 миллионов баррелей российской и казахской нефти в сутки, что делает их ключевыми звеньями мировой цепочки поставок нефти. Объем поставок сырой нефти по морю составляет около 40 миллионов баррелей в сутки.

С начала августа Украина резко усилила атаки на российские нефтяные активы, что побудило Кремль запретить экспорт бензина и рассмотреть возможность ограничения поставок дизельного топлива. Эти атаки были направлены главным образом на нефтеперерабатывающие заводы, но целями также стали порты и насосные станции.

Министерство энергетики Казахстана заявило, что нефть продолжает поступать в систему КТК, что является еще одним свидетельством того, что остановка, как ожидается, будет временной.

россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но дефицит бензина сейчас у нее - Зеленский