Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Найбільші російські експортери, яких налічується 43, найбільші російські експортери у липні поточного року. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

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Обсяг продажів становив лише 2,2 млрд доларів. Це у 3,5 рази менше, ніж у червні (7,6 млрд доларів), і в 3,7 рази менше, ніж у липні 2025 року (8,1 млрд доларів).

У липні 2024 року цей показник сягав 12 млрд доларів. У 2025 році влада вилучила активи приблизно на 51,5 млрд доларів. За січень-серпень 2026 року тільки у найбільших судових справах під державний контроль уже перейшло майно щонайменше на 6,7 млрд доларів - йдеться в повідомленні розвідки.

У Службі зовнішньої розвідки додали: для валютного ринку це означає меншу пропозицію валюти з боку експортерів. Від початку літа 2026 року курси долара, євро та юаня зросли більш як на 20%. Євро перевищив 100 рублів, а долар наблизився до 90 рублів.

Ослаблення рубля підвищує вартість імпорту і створює додатковий інфляційний тиск. Для центробанку рф це також означає менше простору для зниження ставок і пом’якшення монетарної політики - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Центробанк росії продав 21,8 тонни золота для покриття дефіциту бюджету. Резерви скорочуються через падіння доходів від нафти та високих військових витрат.