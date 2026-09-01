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Золото

российские экспортеры сократили продажу валюты до 2,2 млрд долларов - инфографика

Киев • УНН

 • 178 просмотра

В июле 43 крупнейших экспортера рф продали валюты на 2,2 млрд долларов - в несколько раз меньше, чем ранее. Это ослабляет рубль и усиливает инфляцию.

российские экспортеры сократили продажу валюты до 2,2 млрд долларов - инфографика
Фото: Служба внешней разведки Украины

Крупнейшие российские экспортеры, которых насчитывается 43, показали крупнейшие показатели среди российских экспортеров в июле текущего года. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Объем продаж составил всего 2,2 млрд долларов. Это в 3,5 раза меньше, чем в июне (7,6 млрд долларов), и в 3,7 раза меньше, чем в июле 2025 года (8,1 млрд долларов).

В июле 2024 года этот показатель достигал 12 млрд долларов. В 2025 году власти изъяли активы примерно на 51,5 млрд долларов. За январь-август 2026 года только в крупнейших судебных делах под государственный контроль уже перешло имущество как минимум на 6,7 млрд долларов

- говорится в сообщении разведки.

В Службе внешней разведки добавили: для валютного рынка это означает меньшее предложение валюты со стороны экспортеров. С начала лета 2026 года курсы доллара, евро и юаня выросли более чем на 20%. Евро превысил 100 рублей, а доллар приблизился к 90 рублям.

Ослабление рубля повышает стоимость импорта и создает дополнительное инфляционное давление. Для центробанка рф это также означает меньше пространства для снижения ставок и смягчения монетарной политики

- говорится в сообщении.

Напомним

Центробанк россии продал 21,8 тонны золота для покрытия дефицита бюджета. Резервы сокращаются из-за падения доходов от нефти и высоких военных расходов.

Евгений Устименко

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Золото
Служба внешней разведки Украины
Украина