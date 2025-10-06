російські дрони атакували Куп'янський район: двоє загиблих, волонтерка поранена
Київ • УНН
5 жовтня російські безпілотники атакували дві автівки в Куп'янському районі Харківщини. Внаслідок ударів загинули двоє чоловіків, 37-річна волонтерка отримала поранення.
російські дрони напередодні атакували дві автівки в Куп'янському районі Харківщини, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, була поранена волонтерка. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує УНН.
Деталі
За даними слідства, 5 жовтня російський ударний безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у автомобіль, що їхав трасою у Купʼянському районі. Поранення отримала 37-річна волонтерка, яка була за кермом.
Також сьогодні (5 жовтня - ред.) орієнтовно о 14:00 FPV-дрон влучив у авто у с. Колодязне, що на Купʼянщині. Загинули двоє чоловіків віком 50 та 35 років
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
У Харківській області планують розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку. Наразі евакуація триває на Куп’янському та Ізюмському напрямках, а Куп'янськ залишається під контролем ЗСУ.
758 людей залишаються в Куп'янську: ворог знищив усю критичну інфраструктуру01.10.25, 01:41 • 3860 переглядiв