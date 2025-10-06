російські дрони атакували Куп'янський район: двоє загиблих, волонтерка поранена

російські дрони напередодні атакували дві автівки в Куп'янському районі Харківщини, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, була поранена волонтерка. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує УНН.

За даними слідства, 5 жовтня російський ударний безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у автомобіль, що їхав трасою у Купʼянському районі. Поранення отримала 37-річна волонтерка, яка була за кермом.

Також сьогодні (5 жовтня - ред.) орієнтовно о 14:00 FPV-дрон влучив у авто у с. Колодязне, що на Купʼянщині. Загинули двоє чоловіків віком 50 та 35 років