российские дроны атаковали Купянский район: двое погибших, волонтерка ранена

российские дроны накануне атаковали две машины в Купянском районе Харьковщины, в результате чего погибли двое мужчин, была ранена волонтерка. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует УНН.

По данным следствия, 5 октября российский ударный беспилотник, предварительно "Молния", попал в автомобиль, ехавший по трассе в Купянском районе. Ранение получила 37-летняя волонтерка, которая была за рулем.

Также сегодня (5 октября - ред.) ориентировочно в 14:00 FPV-дрон попал в авто в с. Колодязное, что на Купянщине. Погибли двое мужчин в возрасте 50 и 35 лет