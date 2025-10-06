российские дроны атаковали Купянский район: двое погибших, волонтерка ранена
Киев • УНН
5 октября российские беспилотники атаковали два автомобиля в Купянском районе Харьковской области. В результате ударов погибли двое мужчин, 37-летняя волонтерка получила ранения.
российские дроны накануне атаковали две машины в Купянском районе Харьковщины, в результате чего погибли двое мужчин, была ранена волонтерка. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует УНН.
Подробности
По данным следствия, 5 октября российский ударный беспилотник, предварительно "Молния", попал в автомобиль, ехавший по трассе в Купянском районе. Ранение получила 37-летняя волонтерка, которая была за рулем.
Также сегодня (5 октября - ред.) ориентировочно в 14:00 FPV-дрон попал в авто в с. Колодязное, что на Купянщине. Погибли двое мужчин в возрасте 50 и 35 лет
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
В Харьковской области планируют расширить принудительную эвакуацию семей с детьми на Великобурлукском направлении. Сейчас эвакуация продолжается на Купянском и Изюмском направлениях, а Купянск остается под контролем ВСУ.
