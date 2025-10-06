$41.280.00
5 октября, 15:08 • 13603 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 37381 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 61020 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 78867 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 143773 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 118523 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 108293 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 140238 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 111710 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 49563 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
российские дроны атаковали Купянский район: двое погибших, волонтерка ранена

Киев • УНН

 • 280 просмотра

5 октября российские беспилотники атаковали два автомобиля в Купянском районе Харьковской области. В результате ударов погибли двое мужчин, 37-летняя волонтерка получила ранения.

российские дроны атаковали Купянский район: двое погибших, волонтерка ранена

российские дроны накануне атаковали две машины в Купянском районе Харьковщины, в результате чего погибли двое мужчин, была ранена волонтерка. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует УНН.

Подробности

По данным следствия, 5 октября российский ударный беспилотник, предварительно "Молния", попал в автомобиль, ехавший по трассе в Купянском районе. Ранение получила 37-летняя волонтерка, которая была за рулем.

Также сегодня (5 октября - ред.) ориентировочно в 14:00 FPV-дрон попал в авто в с. Колодязное, что на Купянщине. Погибли двое мужчин в возрасте 50 и 35 лет

- говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

В Харьковской области планируют расширить принудительную эвакуацию семей с детьми на Великобурлукском направлении. Сейчас эвакуация продолжается на Купянском и Изюмском направлениях, а Купянск остается под контролем ВСУ.

758 человек остаются в Купянске: враг уничтожил всю критическую инфраструктуру01.10.25, 01:41 • 3860 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Харьковская область
Купянск