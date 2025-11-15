Російські атаки на Сумщині: шість цивільних поранено, пошкоджено інфраструктуру
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів та атак дронами на Сумщині постраждали шестеро мирних мешканців, серед них підліток. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктурні об'єкти у 13 громадах.
російські атаки протягом доби завдали значних руйнувань на Сумщині та призвели до поранення шістьох цивільних, повідомляє очільник ОВА Олег Григоров, пише УНН.
Деталі
Унаслідок добових обстрілів та атак дронами на Сумщині постраждали шестеро мирних мешканців. У Сумській громаді поранення отримали підліток 17 років, дві жінки віком 22 і 47 років та двоє чоловіків – 50 і 78 років. Ще один постраждалий – 18-річний чоловік – зафіксований у Білопільській громаді.
Понад 250 атак за добу: ЗСУ стримують найпотужніші штурми росіян під Покровськом (карти)15.11.25, 08:44 • 2566 переглядiв
За добу російська армія здійснила понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 громадах. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, інфраструктурні об’єкти, громадський транспорт і нежитлові споруди в низці громад: Сумській, Білопільській, Великописарівській, Краснопільській, Середино-Будській, Шосткинській, Зноб-Новгородській, Есманьській та Шалигинській.
Через загрозу повторних ударів евакуювали 26 людей. Повітряна тривога в області тривала майже безперервно понад 17 годин.
За ніч сили ППО знищили 93 цілі, якими рф атакувала Україну з неба15.11.25, 09:21 • 1948 переглядiв