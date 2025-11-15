Російські атаки на Сумщині: шість цивільних поранено, пошкоджено інфраструктуру

$42.060.00
48.880.00
ukenru
09:13 • 10183 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
07:45 • 15321 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32648 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51298 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 37928 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33627 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27860 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18554 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 54979 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49531 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина виділяє 150 мільйонів євро на американське озброєння для України15 листопада, 03:21 • 4110 перегляди
США успішно випробували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12: подробиці15 листопада, 04:58 • 12586 перегляди
Вчені виявили спосіб приборкати тривожність, впливаючи на нейрони мозку15 листопада, 05:29 • 6678 перегляди
У Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи - ДСНС Photo15 листопада, 05:46 • 7682 перегляди
Атака рф на Київ 14 листопада: кількість загиблих зросла до 707:49 • 10565 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 54980 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49532 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 37039 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 61640 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 289646 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Ханно Певкур
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 16915 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 54980 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 21852 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 38291 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 33476 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Російські атаки на Сумщині: шість цивільних поранено, пошкоджено інфраструктуру

Київ • УНН

 • 2206 перегляди

Внаслідок російських обстрілів та атак дронами на Сумщині постраждали шестеро мирних мешканців, серед них підліток. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктурні об'єкти у 13 громадах.

Російські атаки на Сумщині: шість цивільних поранено, пошкоджено інфраструктуру

російські атаки протягом доби завдали значних руйнувань на Сумщині та призвели до поранення шістьох цивільних, повідомляє очільник ОВА Олег Григоров, пише УНН.

Деталі

Унаслідок добових обстрілів та атак дронами на Сумщині постраждали шестеро мирних мешканців. У Сумській громаді поранення отримали підліток 17 років, дві жінки віком 22 і 47 років та двоє чоловіків – 50 і 78 років. Ще один постраждалий – 18-річний чоловік – зафіксований у Білопільській громаді.

Понад 250 атак за добу: ЗСУ стримують найпотужніші штурми росіян під Покровськом (карти)15.11.25, 08:44 • 2566 переглядiв

За добу російська армія здійснила понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 громадах. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, інфраструктурні об’єкти, громадський транспорт і нежитлові споруди в низці громад: Сумській, Білопільській, Великописарівській, Краснопільській, Середино-Будській, Шосткинській, Зноб-Новгородській, Есманьській та Шалигинській.

Через загрозу повторних ударів евакуювали 26 людей. Повітряна тривога в області тривала майже безперервно понад 17 годин. 

За ніч сили ППО знищили 93 цілі, якими рф атакувала Україну з неба15.11.25, 09:21 • 1948 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сумська область
Україна