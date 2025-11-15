За ніч сили ППО знищили 93 цілі, якими рф атакувала Україну з неба
Київ • УНН
Росіяни вночі випустили по Україні понад 130 ударних БпЛА, а також ракети типу "Кинджал". Українським захисникам вдалося збити більшість цілей, однак є влучання та падіння уламків у кількох локаціях.
У ніч на 15 листопада росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши "Кинджали" та понад сотню ударних дронів. Сили оборони відбили більшість цілей, однак зафіксовано низку влучань і пошкоджень у різних регіонах країни. Про це в Телеграм повідомили Повітряні сили України, пише УНН.
Деталі
Українські Повітряні сили повідомили, що з вечора 14 листопада та протягом ночі росія завдала удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" та випустила 135 ударних безпілотників різних типів – Shahed, "Гербера" та інших модифікацій. Запуски здійснювалися з кількох напрямків: російських областей курської, брянської, орловської, ростовської (район міллерового), з приморсько-ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму (Чауда, Гвардійське). Близько 80 БпЛА становили "шахеди".
Для відбиття атаки було задіяно авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, розрахунки радіоелектронної боротьби та сили безпілотних систем.
Попередні підсумки, оприлюднені станом на 09:00, свідчать про успішне перехоплення або подавлення двох із трьох ракет "Кинджал" та 91 ворожого безпілотника на різних напрямках – північному, південному та східному. При цьому одна ракета та 41 дрон досягли своїх цілей у 13 локаціях, ще у чотирьох місцях зафіксовано падіння уламків збитих апаратів.
У Повітряних силах зазначають, що атака станом на 09:00 ще тривала: у небі залишалися декілька ворожих безпілотників, і робота української ППО продовжувалася.
