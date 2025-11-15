За ночь силы ПВО уничтожили 93 цели, которыми РФ атаковала Украину с неба

В ночь на 15 ноября Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применив «Кинжалы» и более сотни ударных дронов. Силы обороны отбили большинство целей, однако зафиксирован ряд попаданий и повреждений в разных регионах страны. Об этом в Телеграм сообщили Воздушные силы Украины, пишет УНН.

Подробности

Украинские Воздушные силы сообщили, что с вечера 14 ноября и в течение ночи Россия нанесла удар тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» и выпустила 135 ударных беспилотников разных типов – Shahed, «Герань» и других модификаций. Запуски осуществлялись с нескольких направлений: российских областей курской, брянской, орловской, ростовской (район миллерово), из приморско-ахтарска, а также из временно оккупированного Крыма (Чауда, Гвардейское). Около 80 БПЛА составляли «шахеды».

ч. Пожар охватил промышленное предприятие в рязанской области после атаки беспилотников, вероятно атакован НПЗ

Для отражения атаки были задействованы авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, расчеты радиоэлектронной борьбы и силы беспилотных систем.

Предварительные итоги, обнародованные по состоянию на 09:00, свидетельствуют об успешном перехвате или подавлении двух из трех ракет «Кинжал» и 91 вражеского беспилотника на разных направлениях – северном, южном и восточном. При этом одна ракета и 41 дрон достигли своих целей в 13 локациях, еще в четырех местах зафиксировано падение обломков сбитых аппаратов.

В Воздушных силах отмечают, что атака по состоянию на 09:00 еще продолжалась: в небе оставались несколько вражеских беспилотников, и работа украинской ПВО продолжалась.

ч. Более 250 атак за сутки: ВСУ сдерживают мощнейшие штурмы россиян под Покровском (карты)