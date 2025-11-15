Российские атаки на Сумщине: шесть гражданских ранены, повреждена инфраструктура
В результате российских обстрелов и атак дронами на Сумщине пострадали шестеро мирных жителей, среди них подросток. Повреждены многоэтажки, частные дома и инфраструктурные объекты в 13 громадах.
российские атаки в течение суток нанесли значительные разрушения в Сумской области и привели к ранению шестерых гражданских, сообщает глава ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Подробности
В результате суточных обстрелов и атак дронами в Сумской области пострадали шестеро мирных жителей. В Сумской общине ранения получили подросток 17 лет, две женщины в возрасте 22 и 47 лет и двое мужчин – 50 и 78 лет. Еще один пострадавший – 18-летний мужчина – зафиксирован в Белопольской общине.
За сутки российская армия совершила более 50 обстрелов по 25 населенным пунктам в 13 общинах. Повреждения получили многоэтажки, частные дома, инфраструктурные объекты, общественный транспорт и нежилые постройки в ряде общин: Сумской, Белопольской, Великописаревской, Краснопольской, Середино-Будской, Шосткинской, Зноб-Новгородской, Эсманской и Шалыгинской.
Из-за угрозы повторных ударов эвакуировали 26 человек. Воздушная тревога в области длилась почти непрерывно более 17 часов.
