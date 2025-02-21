російська троль-група поширює фейки про вибори у Німеччині - Der Spiegel

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У соцмережах з'явились фальшиві відео про маніпуляції з голосуванням поштою на виборах до Бундестагу. Німецькі правоохоронці пов'язують ці провокації з російською кампанією "Шторм-1516".

Фейкові відео про нібито маніпуляції з бюлетенями на виборах до Бундестагу є частиною російської дезінформаційної кампанії. Про це йдеться у заяві міської влади Лейпціга, Міністерства внутрішніх справ ФРН, інформації видання SPIEGEL та ORF, передає УНН.

Деталі

Незадовго до федеральних виборів в Інтернеті з'явилося кілька фейкових відео, в яких йшлося про маніпуляції голосуванням поштою. На відео знято два нібито виборчі бюлетені з виборчого округу 151 Лейпцига.

З вівторка 18 лютого, в соціальних мережах поширюються різні відео з підробленими бюлетенями для голосування на виборах 23 лютого. Ці відео створюють враження, що кандидат від AfD відсутній у виборчому окрузі 151 Лейпцига і що за партію не може бути поданий другий голос. Однак бюлетені, показані у відеороликах, є підробленими виборчими документами.

- ідеться у дописі міської влади Лейпціга.

У німецьких правоохоронців є докази, які вказують на зв’язок провокацій з нібито російською кампанією "Шторм 1516".

Канали розповсюдження дуже схожі, тому що ці відео дуже схожі

– наголосив речник МВС Німеччини Максиміліан Калл.

Довідка

"Шторм-1516" - група, яка в минулому вже поширювала проросійські наративи через анонімні облікові записи в соціальних мережах або веб-сайти. SPIEGEL посилається на попередній висновок джерел німецької служби безпеки, в якому зазначається, - "Шторм-1516" можна віднести до діяльності російських спецслужб.

ORF цитує заяву міністра внутрішніх справ Ненсі Фейзер:

Ми повинні припустити, що фальшиві відео використовуються в цілеспрямованій спробі розпалити сумніви щодо виборчого процесу і чесності виборів до Бундестагу

- заявила вона.

Нагадаємо

У Німеччині відбудуться дострокові вибори до Бундестагу, де головна боротьба точиться між Мерцем і Шольцем. Результати можуть вплинути на військову допомогу Україні та політику щодо українських біженців.

Кандидат у канцлери ФРН Мерц планує заборонити в’їзд нелегалів23.01.25, 19:56 • 28376 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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