российская тролль-группа распространяет фейки о выборах в Германии - Der Spiegel
Киев • УНН
В соцсетях появились фальшивые видео о манипуляциях с голосованием по почте на выборах в Бундестаг. Немецкие правоохранители связывают эти провокации с российской кампанией «Шторм-1516».
Фейковые видео о якобы манипуляции с бюллетенями на выборах в Бундестаг являются частью российской дезинформационной кампании. Об этом говорится в ORF, передает УНН.
Детали
Незадолго до федеральных выборов в Интернете появилось несколько фейковых видео, в которых говорилось о манипуляциях голосованием по почте. На видео сняты два якобы избирательных бюллетеня из избирательного округа 151 Лейпцига.
Со вторника 18 февраля, в социальных сетях распространяются различные видео с поддельными бюллетенями для голосования на выборах 23 февраля. Эти видео создают впечатление, что кандидат от AfD отсутствует в избирательном округе 151 Лейпцига и что за партию не может быть подан второй голос. Однако бюллетени, показанные в видеороликах, являются поддельными избирательными документами.
У немецких правоохранителей есть доказательства, указывающие на связь провокаций с якобы российской кампанией «Шторм 1516».
Каналы распространения очень похожи, потому что эти видео очень похожи
Справка
«Шторм-1516» - группа, которая в прошлом уже распространяла пророссийские нарративы через анонимные учетные записи в социальных сетях или веб-сайты. SPIEGEL ссылается на предварительное заключение источников немецкой службы безопасности, в котором отмечается, - «Шторм-1516» можно отнести к деятельности российских спецслужб.
ORF цитирует заявление министра внутренних дел Нэнси Фейзер:
Мы должны предположить, что фальшивые видео используются в целенаправленной попытке разжечь сомнения относительно избирательного процесса и честности выборов в Бундестаг
Напомним,
В Германии состоятся досрочные выборы в Бундестаг, где главная борьба идет между Мерцем и Шольцем. Результаты могут повлиять на военную помощь Украине и политику в отношении украинских беженцев.
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц планирует запретить въезд нелегалов23.01.25, 19:56 • 28169 просмотров