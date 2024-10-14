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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9138 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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російська армія атакувала Херсон: загинули дві літні жінки

Київ • УНН

 • 16455 перегляди

Російські окупанти обстріляли житлову забудову в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки загинули дві літні жінки, які перебували в будинку під час обстрілу.

російська армія атакувала Херсон: загинули дві літні жінки

російська армія знову атакувала Херсон, загинули дві літні жінки. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

За словами голови ОВА, під ударом окупантів опинилась житлова забудова у Дніпровському районі Херсона.

"... маємо загиблих. Травми, несумісні з життям, дістали дві літні жінки. Під час обстрілу вони перебували в будинку", - повідомив Прокудін.

Окупанти атакували дроном Херсонщину: 32-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію14.10.24, 18:23 • 14394 перегляди

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