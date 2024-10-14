российская армия атаковала Херсон: погибли две пожилые женщины
Киев • УНН
Российские оккупанты обстреляли жилую застройку в Днепровском районе Херсона. В результате атаки погибли две пожилые женщины, которые находились в доме во время обстрела.
российская армия снова атаковала Херсон, погибли две пожилые женщины. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
По словам председателя ОВА, под ударом оккупантов оказалась жилая застройка в Днепровском районе Херсона.
"...есть погибшие. Травмы, несовместимые с жизнью, получили две пожилые женщины. Во время обстрела они находились в доме", - сообщил Прокудин.
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