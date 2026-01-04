$42.170.00
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 32257 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 43395 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 46450 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 45147 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 59240 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 80073 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 68253 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 88327 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 48571 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
росіяни здійснили понад 191 тисячу злочинів з 24 лютого 2022 року - дані поліції України

Київ • УНН

 • 30 перегляди

З 24 лютого 2022 року по 4 січня 2026 року правоохоронці України зафіксували 191 822 злочини, вчинені російськими окупантами. Серед них 174 883 воєнні злочини та 144 кримінальні провадження щодо сексуальних злочинів.

росіяни здійснили понад 191 тисячу злочинів з 24 лютого 2022 року - дані поліції України

З початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого і до 4 січня 2026 року правоохоронні органи України зафіксували 191 822 російських окупантів і їхніх посібників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

З них 174 883 - це воєнні злочини, 9 380 - злочини з посягання на територіальну цілісність України, 4 639 - злочини, пов’язані з колабораціонізмом. Ще було зафіксовано 426 випадків державної зради.

Також було відкрито 144 кримінальні провадження за фактами вчинення російськими окупантами злочинів на сексуальному ґрунті.

Водночас за час повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 678 дітей, 2 315 з них отримали поранення, 2 232 зникли безвісти, а 20 000 були депортовані до росії.

Ще 49 420 дітей було знайдено і 1943 дитини - повернуто.

Нагадаємо

Впродовж 2025 року росія випустила по Україні понад 60 000 керованих авіабомб, близько 2 400 ракет та понад 100 000 дронів. Повітряна тривога лунала щонайменше 19 033 рази по всій Україні.

Євген Устименко

