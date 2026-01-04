росіяни здійснили понад 191 тисячу злочинів з 24 лютого 2022 року - дані поліції України
Київ • УНН
З 24 лютого 2022 року по 4 січня 2026 року правоохоронці України зафіксували 191 822 злочини, вчинені російськими окупантами. Серед них 174 883 воєнні злочини та 144 кримінальні провадження щодо сексуальних злочинів.
З початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого і до 4 січня 2026 року правоохоронні органи України зафіксували 191 822 російських окупантів і їхніх посібників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
З них 174 883 - це воєнні злочини, 9 380 - злочини з посягання на територіальну цілісність України, 4 639 - злочини, пов’язані з колабораціонізмом. Ще було зафіксовано 426 випадків державної зради.
Також було відкрито 144 кримінальні провадження за фактами вчинення російськими окупантами злочинів на сексуальному ґрунті.
Водночас за час повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 678 дітей, 2 315 з них отримали поранення, 2 232 зникли безвісти, а 20 000 були депортовані до росії.
Ще 49 420 дітей було знайдено і 1943 дитини - повернуто.
Нагадаємо
Впродовж 2025 року росія випустила по Україні понад 60 000 керованих авіабомб, близько 2 400 ракет та понад 100 000 дронів. Повітряна тривога лунала щонайменше 19 033 рази по всій Україні.