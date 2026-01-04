$42.170.00
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
россияне совершили более 191 тысячи преступлений с 24 февраля 2022 года - данные полиции Украины

Киев • УНН

 • 602 просмотра

С 24 февраля 2022 года по 4 января 2026 года правоохранители Украины зафиксировали 191 822 преступления, совершенных российскими оккупантами. Среди них 174 883 военных преступления и 144 уголовных производства по сексуальным преступлениям.

россияне совершили более 191 тысячи преступлений с 24 февраля 2022 года - данные полиции Украины

С начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля и до 4 января 2026 года правоохранительные органы Украины зафиксировали 191 822 российских оккупантов и их пособников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Из них 174 883 - это военные преступления, 9 380 - преступления по посягательству на территориальную целостность Украины, 4 639 - преступления, связанные с коллаборационизмом. Еще было зафиксировано 426 случаев государственной измены.

Также было открыто 144 уголовных производства по фактам совершения российскими оккупантами преступлений на сексуальной почве.

В то же время за время полномасштабного вторжения в Украине погибло 678 детей, 2 315 из них получили ранения, 2 232 пропали без вести, а 20 000 были депортированы в Россию.

Еще 49 420 детей были найдены и 1943 ребенка - возвращены.

Напомним

В течение 2025 года Россия выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиабомб, около 2 400 ракет и более 100 000 дронов. Воздушная тревога звучала не менее 19 033 раз по всей Украине.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Воздушная тревога
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Украина