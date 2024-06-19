росіяни за добу 12 разів обстріляли Донеччину: один загиблий та ще двоє поранені
Київ • УНН
18 червня російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області, в результаті чого одна людина загинула і двоє отримали поранення, а також було пошкоджено багато будинків і споруд.
18 червня російські війська 12 разів відкривали вогонь по населених пунктах Донецької області, наслідок чого одна людина загинула і ще двоє отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Філашкін розповів про оперативну ситуація по області станом на ранок 19 червня:
- Покровський район. Курахівська громада зазнала 4 обстрілів: у Курахівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 6 приватних будинків; пошкоджено будинок у Гірнику і будинок у Гострому.
- Краматорський район. У Лиманській громаді поранено людину в Зарічному.
- Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Торецькій громаді пошкоджено 21 будинок: 12 у Дружбі, 4 у Щербинівці, 3 у Північному, 1 у Залізному і 1 у Торецьку. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.
"Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 86 людей, у тому числі 25 дітей", - написав Філашкін.
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