Киев • УНН
18 июня российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения, а также было повреждено много домов и сооружений.
18 июня российские войска 12 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Филашкин рассказал об оперативной ситуация по области по состоянию на утро 19 июня:
"Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 86 человек, в том числе 25 детей", - написал Филашкин.
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