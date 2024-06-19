18 июня российские войска 12 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Филашкин рассказал об оперативной ситуация по области по состоянию на утро 19 июня:

Покровский район. Кураховская громада подверглась 4 обстрелам: в Кураховке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 6 частных домов; повреждены дом в Горняке и дом в Остром.

Краматорский район. В Лиманской громаде ранен человек в Заречном.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены 9 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Торецкой громаде поврежден 21 дом: 12 в Дружбе, 4 в Щербиновке, 3 в Северном, 1 в Железном и 1 в Торецке. Еще 1 дом поврежден в Северске.



"Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 86 человек, в том числе 25 детей", - написал Филашкин.

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