В результате ударов российских войск по населенным пунктам Харьковской области за прошедшие сутки двое гражданских получили ранения. Из-за ударов повреждены здание почты, клуба, магазина и частные дома. Об этом рассказал в среду председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам главы ОВА, зафиксированы вражеские обстрелы области:

17:30 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Белый Колодец. В результате удара БПЛА поврежден частный дом.

15:24 Харьковской р-н, Дергачевская ТГ, с. Слатино. В результате авиаобстрела повреждены 11 жилых домов. Пострадала женщина.

10:00 Чугуевский район, Волчанская ТГ, с. Симиновка. В результате обстрела повреждены здание почты, клуба, магазина и здание старостинского округа.



08:45 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Куриловка. В результате обстрела получил ранение мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение.



Дополнение

Также Синегубов рассказал, что на Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Наши войска помешали четырем атакам россиян в районе Волчанска. Отражение еще двух штурмовых действий врага в районах Волчанска и Липцов продолжается.

На Купянском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 12. Наши воины отбили восемь атак противника вблизи Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного, еще четыре боестолкновения продолжаются.

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