Двое гражданских получили ранения и были повреждены здания в результате российских атак на населенные пункты в Харьковской области с использованием авиации и БПЛА.
В результате ударов российских войск по населенным пунктам Харьковской области за прошедшие сутки двое гражданских получили ранения. Из-за ударов повреждены здание почты, клуба, магазина и частные дома. Об этом рассказал в среду председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам главы ОВА, зафиксированы вражеские обстрелы области:
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Также Синегубов рассказал, что на Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Наши войска помешали четырем атакам россиян в районе Волчанска. Отражение еще двух штурмовых действий врага в районах Волчанска и Липцов продолжается.
На Купянском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 12. Наши воины отбили восемь атак противника вблизи Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного, еще четыре боестолкновения продолжаются.
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