Ворог вдаряв по Харківщині з авіації та БПЛА: за добу двоє постраждалих
Київ • УНН
Двоє цивільних отримали поранення і були пошкоджені будівлі в результаті російських атак на населені пункти в Харківській області з використанням авіації та БПЛА.
Внаслідок ударів російських військ по населених пунктах Харківської області минулої доби двоє цивільних отримали поранення. Через удари пошкоджені будівля пошти, клубу, магазину та приватні будинки. Про це розповів у середу голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами голови ОВА, зафіксовані ворожі обстріли області:
- 17:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь. Внаслідок удару БПЛА пошкоджено приватний будинок.
- 15:24 Харківській р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок авіаобстрілу пошкоджено 11 житлових будинків. Постраждала жінка.
- 10:00 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Симинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пошти, клубу, магазину та будівлю старостинського округу.
- 08:45 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік, госпіталізований до медичного закладу.
Доповнення
Також Синєгубов розповів, що на Харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Наші війська стали на заваді чотирьом атакам росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще двох штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Липців триває.
На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші воїни відбили вісім атак противника поблизу Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного, ще чотири боєзіткнення продовжуються.
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