росіяни стратили полонених ЗСУ під Запоріжжям - розпочато розслідування
Київ • УНН
російські військові захопили й розстріляли українських захисників на Гуляйпільському напрямку. ОГП розслідує воєнний злочин.
Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування за фактом страти українських військовополонених російськими окупантами у Запорізькій області. Про це повідомила пресслужба ОГП, передає УНН.
Деталі
За даними слідства на Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військовослужбовці захопили в полон українських захисників, після чого розстріляли їх.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). У межах кримінального провадження встановлюються всі обставини злочину, безпосередні виконавці, а також особи, які могли віддати наказ на вбивство військовополонених
Нагадаємо
У житловому будинку на Харківщині застрелили п’ятьох військових 72-ї бригади. Прокуратура розслідує умисне вбивство, серед причетних підозрюють громадян рф.
Окупанту, який розстріляв п'ятьох українських військових та одного цивільного на Харківщині, повідомили про підозру.
Згодом суд обрав запобіжний захід російському окупанту у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.