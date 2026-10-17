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россияне казнили пленных военнослужащих ВСУ под Запорожьем - начато расследование

Киев • УНН

 • 6818 просмотра

российские военные захватили и расстреляли украинских защитников на Гуляйпольском направлении. ОГП расследует военное преступление.

россияне казнили пленных военнослужащих ВСУ под Запорожьем - начато расследование

Офис Генерального прокурора начал расследование по факту казни украинских военнопленных российскими оккупантами в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ОГП, передает УНН.

Детали

По данным следствия, на Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военнослужащие захватили в плен украинских защитников, после чего расстреляли их.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства преступления, непосредственные исполнители, а также лица, которые могли отдать приказ об убийстве военнопленных

- говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Напомним

В жилом доме в Харьковской области застрелили пятерых военнослужащих 72-й бригады. Прокуратура расследует умышленное убийство, среди причастных подозревают граждан рф.

Оккупанту, который расстрелял пятерых украинских военнослужащих и одного гражданского в Харьковской области, сообщили о подозрении.

Впоследствии суд избрал российскому оккупанту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Евгений Устименко

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