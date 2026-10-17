россияне казнили пленных военнослужащих ВСУ под Запорожьем - начато расследование
Киев • УНН
российские военные захватили и расстреляли украинских защитников на Гуляйпольском направлении. ОГП расследует военное преступление.
Офис Генерального прокурора начал расследование по факту казни украинских военнопленных российскими оккупантами в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ОГП, передает УНН.
Детали
По данным следствия, на Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военнослужащие захватили в плен украинских защитников, после чего расстреляли их.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства преступления, непосредственные исполнители, а также лица, которые могли отдать приказ об убийстве военнопленных
Напомним
В жилом доме в Харьковской области застрелили пятерых военнослужащих 72-й бригады. Прокуратура расследует умышленное убийство, среди причастных подозревают граждан рф.
Оккупанту, который расстрелял пятерых украинских военнослужащих и одного гражданского в Харьковской области, сообщили о подозрении.
Впоследствии суд избрал российскому оккупанту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.