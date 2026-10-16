Розстріляв п’ятьох військових та цивільного - суд обрав запобіжний захід окупанту

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави російському окупанту, який розстріляв п’ятьох військових та цивільного на Харківщині. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

За клопотанням прокурора Харківської обласної прокуратури російському військовому, підозрюваному у вбивстві шістьох людей на Харківщині, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави