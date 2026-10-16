Розстріляв п’ятьох військових та цивільного - суд обрав запобіжний захід окупанту
Київ • УНН
Підозрюваного у розстрілі п’ятьох військових і цивільного на Харківщині взяли під варту без права застави. Справу розслідує прокуратура.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави російському окупанту, який розстріляв п’ятьох військових та цивільного на Харківщині. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
За клопотанням прокурора Харківської обласної прокуратури російському військовому, підозрюваному у вбивстві шістьох людей на Харківщині, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави
Доповнення
У житловому будинку на Харківщині застрелили п’ятьох військових 72-ї бригади. Прокуратура розслідує умисне вбивство, серед причетних підозрюють громадян рф.
Окупанту, який розстріляв п'ятьох українських військових та одного цивільного на Харківщині, повідомили про підозру.