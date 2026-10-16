Розстріляв п’ятьох військових та цивільного - суд обрав запобіжний захід окупанту

$44.890.0950.310.04
ukenru
13:58 • 7784 перегляди
Наслідки ворожої атаки на Волинь - що відомо про "прильоти" та яка ситуація з витоком аміакуPhoto
Ексклюзив
13:30 • 12756 перегляди
Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів
Ексклюзив
13:11 • 12944 перегляди
Банки затримують платежі із внесення застав у ВАКС: як це може бути пов'язано із Пишним і НАБУ
13:06 • 9798 перегляди
Кабмін зняв постанову щодо бронювання з порядку денного і проведе консультації з бізнесом - Железняк
12:39 • 10886 перегляди
"Команди працюють над датами" - Зеленський заявив, що домовився із Мадяром про обмін візитамиVideo
12:10 • 11626 перегляди
Україна очікує на додаткові 10 винищувачів F-16 від Бельгії до кінця року - Зеленський
Ексклюзив
10:05 • 31825 перегляди
Бронювання по-новому: чому запевнення уряду не зняли занепокоєння бізнесу та парламентуPhoto
Ексклюзив
08:56 • 38650 перегляди
Від розпродажу радянського ОПК до власної балістики: що втратила і відновлює Україна
16 жовтня, 08:35 • 34618 перегляди
Ціни знову пішли вгору: які продукти подорожчали в Україні лише за три дніPhoto
16 жовтня, 08:15 • 15212 перегляди
Атака рф дронами на захід України: є загиблий, багато постраждалих, знеструмлення і загроза викиду аміакуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.3м/с
94%
753мм
Популярнi новини
Tesla показала літаючий Roadster, який розганяється до 100 км/год за 0,81 секундиVideo16 жовтня, 04:56 • 39461 перегляди
Луцьк без світла, у Києві екстрені відключення - що відомо про наслідки атаки рф на ранок16 жовтня, 05:42 • 40957 перегляди
Наздогнали Тейлор Свіфт: BTS встановив новий рекорд на Spotify16 жовтня, 05:54 • 30821 перегляди
Захист права власності в умовах війни: чи можливо успадкувати майно, розташоване на тимчасово окупованих територіях08:55 • 22875 перегляди
Дюбуа vs Уордлі 2: анонс бою за титул WBO у ЛондоніVideo12:17 • 12788 перегляди
Публікації
Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів
Ексклюзив
13:30 • 12777 перегляди
Банки затримують платежі із внесення застав у ВАКС: як це може бути пов'язано із Пишним і НАБУ
Ексклюзив
13:11 • 12962 перегляди
Дюбуа vs Уордлі 2: анонс бою за титул WBO у ЛондоніVideo12:17 • 12833 перегляди
Бронювання по-новому: чому запевнення уряду не зняли занепокоєння бізнесу та парламентуPhoto
Ексклюзив
10:05 • 31834 перегляди
Від розпродажу радянського ОПК до власної балістики: що втратила і відновлює Україна
Ексклюзив
08:56 • 38660 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Ярослав Железняк
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Брюссель
Франція
Волинська область
Луцьк
Реклама
УНН Lite
Як одягнути технологічного олігарха: художниця по костюмах розповіла про еволюцію стилю Цукерберга14:35 • 380 перегляди
Флоренс П'ю вразила образом на прем'єрі в ЛондоніVideo14:08 • 1290 перегляди
Рідкісний комп'ютер Apple із підписом Возняка продали за рекордні $1,15 млн13:19 • 4048 перегляди
Єдиний аеропорт на грецькому острові Хіос закриють на чотири місяці13:18 • 4084 перегляди
Команда "Відьмака" розкрила деталі про таємничу нову гру "Проєкт Хадар"12:56 • 4808 перегляди
Актуальне
Опалення
Фільм
Шахед-136
Starlink
Техніка

Розстріляв п’ятьох військових та цивільного - суд обрав запобіжний захід окупанту

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Підозрюваного у розстрілі п’ятьох військових і цивільного на Харківщині взяли під варту без права застави. Справу розслідує прокуратура.

Розстріляв п’ятьох військових та цивільного - суд обрав запобіжний захід окупанту

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави російському окупанту, який розстріляв п’ятьох військових та цивільного на Харківщині. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За клопотанням прокурора Харківської обласної прокуратури російському військовому, підозрюваному у вбивстві шістьох людей на Харківщині, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

У житловому будинку на Харківщині застрелили п’ятьох військових 72-ї бригади. Прокуратура розслідує умисне вбивство, серед причетних підозрюють громадян рф.

Окупанту, який розстріляв п'ятьох українських військових та одного цивільного на Харківщині, повідомили про підозру.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Війна в Україні
Харківська область