Расстрелял пятерых военнослужащих и гражданского - суд избрал меру пресечения оккупанту

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога российскому оккупанту, который расстрелял пятерых военнослужащих и гражданского в Харьковской области. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

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По ходатайству прокурора Харьковской областной прокуратуры российскому военнослужащему, подозреваемому в убийстве шести человек в Харьковской области, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога - говорится в сообщении.

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В жилом доме в Харьковской области застрелили пятерых военнослужащих 72-й бригады. Прокуратура расследует умышленное убийство, среди причастных подозревают граждан рф.

Оккупанту, который расстрелял пятерых украинских военнослужащих и одного гражданского в Харьковской области, сообщили о подозрении.