росіяни скинули три авіабомби на Костянтинівку: двоє загиблих, вісім поранених

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Вранці російські війська скинули три авіабомби на Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків 42 та 69 років, а восьмеро людей отримали поранення, одна з них у тяжкому стані. Пошкоджено 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та автомобіль.

росіяни скинули три авіабомби на Костянтинівку: двоє загиблих, вісім поранених

У Донецькій області російські війська вранці скинули три авіабомби на Костянтинівку, відомо про двох загиблих та 8 постраждалих, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранені - такі наслідки ранкового удару по Костянтинівці. росіяни скинули на місто 3 авіабомби", - написав Філашкін.

З його слів, загиблі - двоє чоловіків 42 і 69 років. Із 8 поранених одна людина перебуває у тяжкому стані.

Пошкоджено 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і автомобіль, зазначив голова ОВА.

"Кожен день ми бачимо одну й ту саму сумну картину: росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, убивають, калічать - і насолоджуються цим! Не ризикуйте своїм життям і здоров'ям! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - наголосив Філашкін.

Доповнення

За даними ГУНП в області, російські обстріли забрали життя трьох жителів Донеччини, ще вісім людей зазнали поранень. За 23 вересня поліція зафіксувала 2 325 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Слов’янськ, селища Малотаранівка, Олексієво-Дружківка, Ямпіль, Ясногірка, села Іллінівка, Різниківка. Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки. Крім того, сьогодні під ранок росія обстріляла Краматорськ двома дронами – пошкоджено багатоквартирний будинок.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Дружківка
Вадим Філашкін
Донецька область
Слов'янськ
Україна
Костянтинівка
Краматорськ