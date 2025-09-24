россияне сбросили три авиабомбы на Константиновку: двое погибших, восемь раненых

Утром российские войска сбросили три авиабомбы на Константиновку Донецкой области, в результате чего погибли двое мужчин 42 и 69 лет, а восемь человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены 16 частных домов, 3 многоэтажки и автомобиль.