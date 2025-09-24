$41.380.00
россияне сбросили три авиабомбы на Константиновку: двое погибших, восемь раненых

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Утром российские войска сбросили три авиабомбы на Константиновку Донецкой области, в результате чего погибли двое мужчин 42 и 69 лет, а восемь человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены 16 частных домов, 3 многоэтажки и автомобиль.

россияне сбросили три авиабомбы на Константиновку: двое погибших, восемь раненых

В Донецкой области российские войска утром сбросили три авиабомбы на Константиновку, известно о двух погибших и 8 пострадавших, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"По меньшей мере 2 человека погибли и 8 ранены - таковы последствия утреннего удара по Константиновке. Россияне сбросили на город 3 авиабомбы", - написал Филашкин.

По его словам, погибшие - двое мужчин 42 и 69 лет. Из 8 раненых один человек находится в тяжелом состоянии.

Повреждены 16 частных домов, 3 многоэтажки и автомобиль, отметил глава ОВА.

"Каждый день мы видим одну и ту же печальную картину: россияне целенаправленно бьют по гражданским, убивают, калечат - и наслаждаются этим! Не рискуйте своей жизнью и здоровьем! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - подчеркнул Филашкин.

Дополнение

По данным ГУНП в области, российские обстрелы унесли жизни трех жителей Донетчины, еще восемь человек получили ранения. За 23 сентября полиция зафиксировала 2 325 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 10 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Лиман, Славянск, поселки Малотарановка, Алексеево-Дружковка, Ямполь, Ясногорка, села Ильиновка, Резниковка. Разрушениям подверглись 48 гражданских объектов, из них 22 жилых дома. Кроме того, сегодня под утро россия обстреляла Краматорск двумя дронами – поврежден многоквартирный дом.

Юлия Шрамко

