росіяни побудували на Донбасі 30-кілометрову лінію оборони з вагонів

Загарбники побудували на окупованій території Донецької області своєрідну оборонну лінію з залізничних вагонів. Довжина цієї лінії становить близько 30 кілометрів. Про це повідомляє DeepState, пише УНН.

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Зазначається, що безперервна конструкція, протяглася на 30 кілометрів по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи та налічує близько 2100 вагонів різного типу. Зводити цю конструкцію росіяни почали ще у липні 2023 року, використовуючи вагони, викрадені на окупованих територіях.

Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задум зрозумілий - перешкода для просування Сил оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий,