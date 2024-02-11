росіяни побудували на Донбасі 30-кілометрову лінію оборони з вагонів
Київ • УНН
росіяни побудували 30-кілометрову лінію оборони, використавши понад 2100 залізничних вагонів вздовж відгалуження залізниці в окупованій Донецькій області України.
Загарбники побудували на окупованій території Донецької області своєрідну оборонну лінію з залізничних вагонів. Довжина цієї лінії становить близько 30 кілометрів. Про це повідомляє DeepState, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що безперервна конструкція, протяглася на 30 кілометрів по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи та налічує близько 2100 вагонів різного типу. Зводити цю конструкцію росіяни почали ще у липні 2023 року, використовуючи вагони, викрадені на окупованих територіях.
Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задум зрозумілий - перешкода для просування Сил оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий,
Нагадаємо
Генеральний штаб повідомив, що за минулу добу російські війська 66 разів відкривали вогонь на Авдіївському та Мар'їнському напрямках і 17 разів - на Бахмутському, загалом відбулося 95 бойових зіткнень по всій лінії фронту.