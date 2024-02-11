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россияне построили на Донбассе 30-километровую линию обороны из вагонов

россияне построили на Донбассе 30-километровую линию обороны из вагонов

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 19:09  •  3204 просмотра

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россияне построили 30-километровую линию обороны, использовав более 2100 железнодорожных вагонов вдоль ответвления железной дороги в оккупированной Донецкой области Украины.

Захватчики построили на оккупированной территории Донецкой области своеобразную оборонительную линию из железнодорожных вагонов. Длина этой линии составляет около 30 километров. Об этом сообщает DeepState, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что непрерывная конструкция, протянулась на 30 километров по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи и насчитывает около 2100 вагонов различного типа. Возводить эту конструкцию россияне начали еще в июле 2023 года, используя вагоны, похищенные на оккупированных территориях.

Это очень специфическое инженерное сооружение, эффективность которого оценить сложно. Замысел понятен - препятствие для продвижения Сил обороны. Его вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а движение техники через такую помеху без пробития коридора невозможно,

- пояснили в DeepState.
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Напомним

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки российские войска 66 раз открывали огонь на Авдеевском и Марьинском направлениях и 17 раз - на Бахмутском, всего произошло 95 боевых столкновений по всей линии фронта.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volnovakhaВолноваха
bakhmutБахмут
donetskДонецк
росіяни побудували на Донбасі 30-кілометрову лінію оборони з вагонів
Russians built a 30-kilometer defense line of railroad cars in Donbas
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