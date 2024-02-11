россияне построили на Донбассе 30-километровую линию обороны из вагонов
Киев • УНН
россияне построили 30-километровую линию обороны, использовав более 2100 железнодорожных вагонов вдоль ответвления железной дороги в оккупированной Донецкой области Украины.
Захватчики построили на оккупированной территории Донецкой области своеобразную оборонительную линию из железнодорожных вагонов. Длина этой линии составляет около 30 километров. Об этом сообщает DeepState, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что непрерывная конструкция, протянулась на 30 километров по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи и насчитывает около 2100 вагонов различного типа. Возводить эту конструкцию россияне начали еще в июле 2023 года, используя вагоны, похищенные на оккупированных территориях.
Это очень специфическое инженерное сооружение, эффективность которого оценить сложно. Замысел понятен - препятствие для продвижения Сил обороны. Его вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а движение техники через такую помеху без пробития коридора невозможно,
Напомним
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