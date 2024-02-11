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На фронті за добу 95 боєзіткнень: ворог 66 разів атакував Авдіївський та Мар’їнський напрямки – Генштаб

На фронті за добу 95 боєзіткнень: ворог 66 разів атакував Авдіївський та Мар’їнський напрямки – Генштаб

Київ • УНН

 • 42875 перегляди

Генеральний штаб повідомив, що за минулу добу російські війська 66 разів відкривали вогонь на Авдіївському та Мар'їнському напрямках і 17 разів - на Бахмутському, загалом відбулося 95 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

У неділю на фронті відбулося 95 боєзіткнень, на Авдіївському напрямку відбито 38 атак, на Мар’їнському – 28, на Бахмуському – 17. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, пише УНН.

Протягом доби відбулось 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 79 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Грем’яч Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Олексіївка, Миропілля Сумської області; Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки біля Табаївки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки поблизу Білогорівки Луганської області та Роздолівки Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Ізюм Харківської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 17 атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Іванівське, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районі Авдіївки та ще 16 атак південніше Тоненького, поблизу Первомайського, Невельського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників неподалік Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку ворог 28 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Антонівка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога північніше Приютного Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку в районі Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новоандріївки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Ольгівське, Малинівка, Білогір’я, Щербаки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилося місто Херсон. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка та Монастирське Херсонської області.

Доповнення

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника.

Нагадаємо

Уночі на 11 лютого силами ППО було знищено 40 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

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